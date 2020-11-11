Собянин: миллионам россиян не страшен коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, собянин сергей, портрет
Сергей Собянин, уверен, что многие люди уже имеют иммунитет к коронавирусу Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

У миллионов людей уже есть естественный иммунитет к коронавирусу. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи нового времени».

«Естественная иммунизация населения уже достигает миллионов людей, что тоже создает иммунную прослойку населения», — цитирует Собянина ТАСС. При этом 10 октября Собянин объявил о восьми новых ограничениях из-за коронавируса в Москве.

Московский мэр также считает, что 2021 год будет тяжелее 2020, пишет «Национальная служба новостей». При этом в России за последние сутки выявили почти 20 000 случаев заражения коронавирусом, уточняет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...