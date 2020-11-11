Собянин: миллионам россиян не страшен коронавирус

Сергей Собянин, уверен, что многие люди уже имеют иммунитет к коронавирусу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У миллионов людей уже есть естественный иммунитет к коронавирусу. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи нового времени».

«Естественная иммунизация населения уже достигает миллионов людей, что тоже создает иммунную прослойку населения», — цитирует Собянина ТАСС. При этом 10 октября Собянин объявил о восьми новых ограничениях из-за коронавируса в Москве.

Московский мэр также считает, что 2021 год будет тяжелее 2020, пишет «Национальная служба новостей». При этом в России за последние сутки выявили почти 20 000 случаев заражения коронавирусом, уточняет RT.