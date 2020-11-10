Собянин объявил о новых ограничениях из-за коронавируса

Сергей Собянин усиленно старается обезопасить москвичей от коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин вводит новые ограничения из-за коронавируса на ближайшие два месяца. Он ждет ухудшения ситуации с COVID-19 в ближайшее время.

«Требуется ввести дополнительные ограничения, чтобы — насколько это возможно — разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости. Эти ограничения вводятся с 13 ноября 2020 года и будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года», — пишет Собянин на своем официальном сайте.

Карантин коснется всех студентов — теперь им придется учиться дистанционно, а их транспортные карты временно заблокируют.

Под ограничения попадают заведения общепита, им запретили обслуживать клиентов с 23 до 6 часов.

Число зрителей в театрах, кино и концертных залах придется снизить до 25% от общей вместимости зала.

Проведение культурных, выставочных, просветительских, развлекательных и других мероприятий со зрителями временно запрещено.

Допуск зрителей на спортивные мероприятия возможен только с разрешения московского департамента спорта и Роспотребнадзора.

Временно перестанут работать детские лагеря и развлекательные центры, а также детские комнаты в ТРЦ и общепитах.

Школьникам рекомендовано оставаться дома.

Ужесточение карантина Собянин уже объявлял 1 октября. Тогда на удаленку перевели сотрудников многих крупных компаний. За последние сутки в России выявили почти 21 000 случаев заражения коронавирусом, больше всего в Москве, пишет RT. Пандемия может вызвать всплеск смертельных заболеваний, отмечает агентство Nation news.