В Курганской области продают бывшую школу

Здание школы продают в Куртамышском районе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Куртамышском районе (Курганская область) был объявлен аукцион по продаже здания, где раньше располагалась школа. Об этом представители местной администрации сообщили 11 ноября в соцсетях.

«Администрацией Куртамышского района объявлен аукцион по продаже нежилого здания (бывшая школа)», — рассказали в администрации. Здание школы в селе Жуково было введено в эксплуатацию в 1981 году. Его площадь — 816,6 квадратных метра.

Стоимость здания — 536 тысяч рублей. Вместе с ним продается земельный участок, расположенным под зданием, общей площадью 7295 квадратных метров. Его оценили в 57 тысяч рублей.

По словам представителей администрации, здание можно использовать для предпринимательской деятельности. Помимо него власти продают школьный автобус КАвЗ-3976 2004 года выпуска за 56 тысяч рублей.