Российские власти могут закупить импортную вакцину, чтобы граждане смогли выбирать. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Если будет возможность приобретать (импортную) вакцину, то, конечно, штаб борьбы с коронавирусной инфекцией предпримет все попытки для того, чтобы у населения был выбор», — цитирует Горелова РИА «Новости». Необходимость разнообразить рынок вакцин эксперт связывает с законом об иммунопрофилактике, который дает россиянам право выбора препарата.
Горелов подчеркнул, что прививать одной вакциной детей, взрослых и пенсионеров 65+ невозможно. Эксперт признался, что тоже выступает за разнообразие доступных вакцин. Также он предложил давать возможность выбора препаратов врачам.
11 ноября регионы уже начали получать российскую вакцину от коронавируса. Массовая вакцинация должна стартовать в ближайшие недели, пишет «
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