Регионы РФ начали массово получать вакцину от коронавируса

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Регионы России получат вакцину от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

С сегодняшнего дня вакцина от коронавируса «Спутник V» начнет поступать в регионы России. Кроме того, запускается ее массовое производство. Такой информацией поделился министр здравоохранения России Михаил Мурашко на встрече министров здравоохранения стран БРИКС.

«Первая в мире зарегистрированная вакцина „Спутник V“ вышла в гражданский оборот и начала распространяться сегодня по регионам. Промышленные масштабы наращиваются», — приводит его слова РИА «Новости».

В конце октября регионы должны были предоставить данные о возможностях хранения вакцины от коронавируса «Спутник V» в больших масштабах. Она может храниться только при температуре -18 градусов, а при комнатной температуре все ее полезные свойства исчезают. Поэтому ранее планировалось предоставлять «Спутник V» регионам именно исходя из возможностей хранения.

В начале ноября президент России Владимир Путин пообещал третью российскую вакцину от коронавируса. По его словам, она будет безопасной, как и две предыдущие. Однако недавно стало известно, что при испытании вакцины «Спутник V» некоторые добровольцы заразились коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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