Многодетная семья встретила первые заморозки в неотапливаемом доме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Многодетная семья из села Онохино Тюменского района осталась без газоснабжения во время первых заморозков. Об этом URA.RU рассказал глава семьи Владимир Плотников. Он отметил, что поставщик отключает его дом от подачи газа уже в пятый раз.

«За два года нас отключали уже пять раз. Раньше мы подавали в суд, и решение отменяли, но 5 ноября нам просто перерезали трубу. Между нами и „Газпром межрегионгаз Север“ нет договора, его мы заключали с „Север регион Газ“. Учет газа я веду: ежемесячно передаю показания и оплачиваю, но сумму меньше той, что должен платить. Сейчас с меня требуют 101 тысячу рублей долга. Но реально недоплата составляет тысяч 35. Компания считает, что я должен, но при этом в суд не обращается», — рассказал Плотников агентству. В частном доме вместе с ним проживает жена, взрослый сын и трое несовершеннолетних детей.

В апреле правительство страны приняло постановление, согласно которому до конца года поставщики коммунальных ресурсов не могут отключать потребителей за долги. Получить оперативный комментарий в компании «Газпром межрегионгаз Север» URA.RU не удалось. Туда направлен письменный запрос

Ранее агентство писало о многодетной семье, которую оставили без воды, вынуждая подключиться к общим сетям. Из-за отключения колонки тюменцам пришлось пить воду из болота.