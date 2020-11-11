Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская сказала, что если партия не включит ее в список на выборах в Госдуму в 2021 году, она вернется в прокуратуру в Крыму. Однако окончательное решение будет принимать президент России Владимир Путин.
«Я должна написать рапорт на восстановление меня в должности прокурора Крыма <…>. Поэтому я не знаю, какое примет решение „Единая Россия“ <…>. Я жду их решения, если они меня включают, предлагают, я иду. Если они не включают и не принимают такого решения, я возвращаюсь в прокуратуру», — сказала Поклонская в эфире радио «Комсомольская правда» [цитата по РИА «Новости»].
Парламентарий добавила, что по закону, если место прокурора полуострова будет занято, ей должны предоставить равнозначную должность или же переназначить действующего прокурора. Однако, добавила Поклонская, все эти решения будет принимать президент России. Она готова выполнять любое из них.
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