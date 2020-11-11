Фаворитов Госдумы вызывают на закрытые встречи в «Единую Россию»

«Единая Россия» проведет закрытые совещания с перспективными депутатами Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак намерен провести 12 ноября закрытую встречу с депутатами Госдумы, в частности одномандатниками, имеющими наиболее высокие шансы на переизбрание в 2021 году. Об этом журналистам рассказал источник в руководстве партии и подтвердили еще четыре единоросса.

«На встрече обсудят избирательную кампанию в Госдуму. Среди депутатов, которые первыми начнут предвыборные встречи с Турчаком, — лидер думских единороссов Сергей Неверов, его первый заместитель по фракции Николай Панков, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн и глава комитета по экологии Владимир Бурматов, вице-спикер Петр Толстой и другие», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на своих собеседников.

«Единая Россия», как напоминает издание, уже начала распределять депутатов на тех, кого стоит и не стоит выдвигать на выборы в следующий созыв парламента. Одномандатников поделили на кандидатов «красной», «желтой» и «зеленой» зоны. В «красную зону» вошли 75 депутатов, имеющих низкие шансы на переизбрание. В «зеленой зоне» оказался 71 парламентарий. Они приглашены на совещание к Турчаку. В «желтой зоне» — политики, по которым руководство партии еще не приняло решение.