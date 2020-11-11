Названы главные отличия гриппа от коронавируса

В ВОЗ отметили, что у гриппа и коронавируса есть схожие симптомы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В отличие от гриппа новый коронавирус может вызывать потерю вкуса и обоняния, а также температуру свыше 38 градусов и одышку. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость», — приводит слова из сообщения ВОЗ РИА «Новости». Там добавили, что такие симптомы, как одышка, потеря аппетита, постоянная боль или давление в груди, температура свыше 38 градусов и спутанность сознания говорят о тяжелой форме заболевания коронавирусом. В этом случае, отметили в ВОЗ, следует немедленно обратиться к медицинским специалистам.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что сложность борьбы с коронавирусом заключается в том, что эпидемия из завозной превратилась в локальную, пишет «Федеральное агентство новостей». Он добавил, что уже в ближайшие несколько недель может начаться массовая вакцинация от COVID-19, передает «Утро.ру».