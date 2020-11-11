Тюменцы возмущены уровнем организации дистанционного образования

Дистант в тюменских школах начал действовать 9 ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Родители тюменских старшеклассников недовольны низким уровнем организации дистанционного образования в местных школах. В редакцию URA.RU обратились сразу несколько тюменцев, рассказавших о том, что такой формат обучения вызвал у них больше проблем, чем пользы.

«Мое мнение, что если вводится дистанционный формат обучения, то школы или департамент образования должны обеспечить для этого соответствующие условия. Но единственное, что сделал классный руководитель, это перед началом дистанта позвонил и спросил, есть ли у нас компьютер с интернетом. А у нас он один на двоих детей. Собственно, подобный ответ его устроил. Теперь дети постоянно ссорятся из-за того, кто будет пользоваться компьютером и чьи уроки важнее», — сообщила агентству жительница Тюмени на условиях анонимности.

Также тюменцы недовольны тем, что если компьютера в семье нет, то ученикам предлагают принимать участие в уроках с помощью смартфонов. «Так и говорят, мол, пусть подключается к обучающей сессии „с телефона“. Что это вообще за формат: „с телефона“. Если вы вводите дистант, то будьте добры и компьютерами обеспечить. Выдать какие-то ноутбуки или планшеты, но с полноценным экраном. Это же и на зрении сказывается негативно. Я уже молчу о малоимущих семьях, в которых, бывает, и смартфона нет», — заявил агентству один из жителей Тюмени.

В региональный департамент образования направлен соответствующий письменный запрос. Ранее агентство писало о том, что с 9 ноября тюменские школы переходят на формат дистанционного обучения.