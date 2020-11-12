Умер первый президент Бурятии. У него был коронавирус

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День подразделений специального назначения. Магнитогорск, гвоздики, память, траур, цветы
Правительство Бурятии взяло на себя организацию похорон Леонида Потапова Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Первый президент республики Бурятия Леонид Потапов, болевший коронавирусом, умер на 86-м году жизни. Об этом сообщили в правительстве Бурятии.

«Правительство Республики Бурятия выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Леонида Васильевича Потапова», — говорится на официальном сайте правительства региона. Политик ранее заразился коронавирусом, его госпитализировали. У его жены также обнаружили инфекцию.

Правительство региона взяло на себя организацию похорон политика. Родственникам умершего окажут необходимую помощь. О времени и месте проведения церемонии прощания еще не сообщалось.

Потапов был главой республики с 1994 по 2007 год. Он продолжал участвовать в политической жизни региона после того, как ушел в отставку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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