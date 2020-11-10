Участок асфальта, который убрали рабочие, продержался полдня (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана заметил, что на городской набережной рабочие убрали часть нового асфальта спустя 12 часов после его укладки. Об этом он сообщил в группе «Инцидент Курган», в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера до 12 часов ночи укладывали асфальт для того, чтобы уже в 12 часов дня его убирать», — написал пользователь Антон Борисов. Он добавил, что кадр был снят возле реки Битевки.

В комментариях горожане по-разному отреагировали на данный факт. «Ничего вы не понимаете, это же „скандинавские технологии“», — написал пользователь Юрий Юрич. «Может выронили что во время укладки, мало ли», — добавил Антон Глухих.

Были и те, кто поддержал рабочих. «Из-за того что в снег и грязь [по]ложили, его [асфальт] и вздуло. Щебень ладом не укатали! Работяги не причем, начальника их нужно заставить дробить», — отметил пользователь Сергей Пятков. «Чего докопались до работников? <…> Получился кусок брака, уберут и закатают новый», — добавил Иван Иванов. Вопрос по теме был направлен URA.RU в пресс-службу администрации Кургана.

Ранее URA.RU сообщало, что рабочие укладывают асфальт на набережной Тобола во время снегопада. Позже в мэрии сообщили, что взяли данную ситуацию на контроль.

По словам автора фото, этот участок асфальта убрали через полдня после укладки Фото: «Инцидент Курган», соцсеть «ВКонтакте»