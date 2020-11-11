Экс-мэр челябинского города скончался от коронавируса

Экс-мэр Еманжелинска, бывший депутат заксобрания Челябинской области Юрий Горбунов скончался от коронавируса утром 12 ноября. Эту информацию URA.RU подтвердил спикер челябинского заксобрания Владимир Мякуш.
«Насколько я знаю, он лечился в ковидном госпитале. Это очень печальная новость, он отработал в заксобрании много лет. Мы выражаем соболезнования всем его близким», — сказал URA.RU Мякуш.
Горбунов скончался на 75-м году жизни. «Смерть Юрия Яковлевича — большая утрата для всех, кто знал его и работал с ним», — говорится в соболезновании, размещенном на сайте заксобрания региона.
Горбунов в 1996 году избран главой Еманжелинска и добился включения города в Ассоциацию шахтерских городов и Союз малых городов России. В 1996 по 2010 годы трудился депутатом заксобрания Челябинской области.
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