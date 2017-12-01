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01 декабря 2017
Главные новости 
20:15  01 декабря 2017 0

Стало известно, когда компания Тимченко достроит мост в Прикамье

Пермь. Клипарт., автодорожный мост, река кама
Мост поможет разгрузить федеральные трассыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мост, который соединяет Пермь с северо-восточными районами края, станет в два раза шире. Он будет готов к 2021 году, на его строительство выделено 14 млрд рублей, 9,6 млрд из них — из федерального бюджета.

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что переход через реку Чусовую даст новые возможности для развития промышленности в крае. «Параллельно с этим мы развиваем инфраструктуру города Чусового, будем строить и обход, понимая, что эта трасса будет резервной для федеральной дороги, идущей в сторону Урала, Западной Сибири», — сказал он. Министр добавил, что таким образом нагрузка на федеральные автотрассы уменьшится, сообщает 59.ru.

В администрации губернатора Пермского края отметили, что регион получит современную скоростную дорогу. Реализация проекта позволит развить транспортный коридор Москва — Казань — Пермь — Ханты-Мансийск — Сургут — Томск.

Работы по строительству моста начнутся уже в 2018 году. Ранее сообщалось, что выполнять их будет АО «Стройтрансгаз» по соглашению с «Пермской концессионной компанией».

Ксения Томашова
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