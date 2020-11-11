Под Тобольском утонул глава сельского поселения

Рисхат Аминов находился в отпуске и решил порыбачить на одном из местных озер Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Бегишевского сельского поселения (Вагайский район) Рисхат Аминов утонул во время рыбалки. Об этом URA.RU рассказали в местной администрации. Там пояснили, что 7 ноября он отправился на одно из местных озер, после чего перестал выходить на связь.

«Рисхат Тухбатуллович был в отпуске. В субботу, 7 ноября, он уехал на рыбалку. Оттуда он позвонил одному из своих одноклассников, с которым часто рыбачил, и пригласил его половить рыбу, сообщив координаты озера, на котором находится. Одноклассник ехать туда отказался, сославшись на то, что лед еще слишком тонкий. Спустя некоторое время связь с Аминовым пропала», — пояснила агентству сотрудница администрации Бегишевского сельского поселения Тимербига Васиева.

Она уточнила, что 11 ноября местные жители отправились на поиски Аминова. Сначала был обнаружен автомобиль чиновника, а рядом, на льду — его сапоги и верхняя одежда. Неподалеку от этого места поисковики нашли тело самого Аминова. Сегодня его должны передать родственникам для погребения.