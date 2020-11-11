Челябинского полицейского задержали за кражу продуктов

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, задержан сотрудник полиции за регулярные кражи продуктов в супермаркете. Эту информацию URA.RU подтвердили в областном главке МВД и следственном управлении СКР по региону.
«По версии следствия, в период июня — сентября текущего года подозреваемый похищал продукты и иные товары в одном из сетевых магазинов города Магнитогорска. Решается вопрос о предъявлении обвинения», — указано в сообщении.
«По материалам службы собственной безопасности в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по факту кражи (ч.1 ст. 158 УК РФ). В настоящее время в ГУ МВД области проводится служебная проверка, направленная на выяснение обстоятельств произошедшего. В случае установления его вины, он будет уволен из органов внутренних дел, а также понесет наказание в соответствии с законодательством», — заявили URA.RU в пресс-службе областного МВД.
В полицейском главке добавили, что к руководителям сотрудника полиции будут применены меры строгой дисциплинарной ответственности. На период проверки сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей.
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