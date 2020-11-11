11 ноября 2020

Челябинского полицейского задержали за кражу продуктов

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Сбор подписей партией Яблоко для жалобы в ЦИК. Челябинск, полиция, севастьянов алексей, кировка
Полицейский Магнитогорска задержан за кражу продуктов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, задержан сотрудник полиции за регулярные кражи продуктов в супермаркете. Эту информацию URA.RU подтвердили в областном главке МВД и следственном управлении СКР по региону.

«По версии следствия, в период июня — сентября текущего года подозреваемый похищал продукты и иные товары в одном из сетевых магазинов города Магнитогорска. Решается вопрос о предъявлении обвинения», — указано в сообщении.

«По материалам службы собственной безопасности в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по факту кражи (ч.1 ст. 158 УК РФ). В настоящее время в ГУ МВД области проводится служебная проверка, направленная на выяснение обстоятельств произошедшего. В случае установления его вины, он будет уволен из органов внутренних дел, а также понесет наказание в соответствии с законодательством», — заявили URA.RU в пресс-службе областного МВД.

В полицейском главке добавили, что к руководителям сотрудника полиции будут применены меры строгой дисциплинарной ответственности. На период проверки сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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