Россиян предупредили о необходимости экономить в Новый год

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Владимир Косой призвал россиян не делать лишних покупок Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россиянам нужно экономить средства в Новый год, хотя товары в декабре могут подешеветь. Об этом в беседе с URA.RU рассказал российский экономист, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

«Если рубль стабилизируется, то импортные товары снизятся в цене. Но нам все равно придется экономить», — рассказал Косой. Он отметил, что россиянам необходимо сохранять средства, потому что из-за распространения коронавируса доходы могут снизиться.

При этом некоторые участники рынка могут устанавливать наценку на отдельные категории товаров. «Кто-то из бизнеса может повысить цены из-за роста издержек», — добавил Косой. Также он подчеркнул, что россиянам стоит экономить на поездках, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

Ранее международный центр Romir совместно с компанией BCG провел исследование расходов россиян. По данным экспертов, россияне стали значительно меньше тратить на одежду, косметику и алкоголь, передает RT. Также многие россияне отказались от покупки мебели и бытовой техники.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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