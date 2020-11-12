Россиян предупредили о необходимости экономить в Новый год

Россиянам нужно экономить средства в Новый год, хотя товары в декабре могут подешеветь. Об этом в беседе с URA.RU рассказал российский экономист, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.
«Если рубль стабилизируется, то импортные товары снизятся в цене. Но нам все равно придется экономить», — рассказал Косой. Он отметил, что россиянам необходимо сохранять средства, потому что из-за распространения коронавируса доходы могут снизиться.
При этом некоторые участники рынка могут устанавливать наценку на отдельные категории товаров. «Кто-то из бизнеса может повысить цены из-за роста издержек», — добавил Косой. Также он подчеркнул, что россиянам стоит экономить на поездках, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.
Ранее международный центр Romir совместно с компанией BCG провел исследование расходов россиян. По данным экспертов, россияне стали значительно меньше тратить на одежду, косметику и алкоголь, передает RT. Также многие россияне отказались от покупки мебели и бытовой техники.
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