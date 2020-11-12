Онищенко раскритиковал массовый перевод школ на удаленку

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Монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта, covid-19, covid19
Геннадий Онищенко считает, что нельзя закрывать школы во всех субъектах РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Нельзя массово переводить школы России на дистанционное обучение. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Там, где эпидпроцесс идет усредненно, тут даже нужно использовать отдельные школы, а не в целом закрывать все школы в городе», — рассказал Онищенко в эфире радио «Говорит Москва». По его словам, нельзя закрывать школы во всех субъектах РФ, потому что в каждом регионе разная ситуация с коронавирусом.

Онищенко подчеркнул, что попытки ввести массовый карантин наносят вред экономике страны и психическому состоянию людей. «Хватит уже экспериментировать над психикой населения», — заявил Онищенко в эфире радиостанции. Он подчеркнул, что карантинные мероприятия должны вводиться избирательно.

Ранее врач, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, что карантин поможет предотвратить развитие пандемии COVID-19, передает агентство Nation News. Также должна помочь массовая вакцинация, уверен он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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