Жителям ХМАО раздадут лекарства от коронавируса

Власти ХМАО планируют приобрести более 190 тысяч упаковок препаратов для бесплатного лечения жителей округа от коронавируса. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.
«До 13 ноября ожидаем поставку 1009 упаковок, до 17 ноября — 112 905 упаковок, и до 23 ноября — 8 271 упаковки. Всего планируем приобрести более 190 тысяч упаковок препаратов для лечения жителей Югры от COVID-19», — сообщает глава депздрава в своем instagram-аккаунте.
На бесплатные лекарства для югорчан власти ХМАО планируют потратить 214 млн рублей, из них 151 млн рублей составляет бюджет региона, а 63 млн рублей — федеральный бюджет. Бесплатно получить противовирусные и жаропонижающие лекарства можно будет по назначению врача.
Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО жалуются на дефицит лекарств в аптеках. Ситуацию удалось изменить только после вмешательства губернатора ХМАО Натальи Комаровой.
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