11 ноября 2020

В Свердловской области число заболевших COVID близко к рекорду

© Служба новостей «URA.RU»
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Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, защитный костюм, медики, фельдшер на вызове, скорая помощь, фельдшер, зона карантина, красная зона, городская больница 2
Врачам работы только прибавляется Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 314 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. Во время летнего пика отмечалось лишь три вспышки, когда показатель оказался выше: 3 июня было выявлено 357 больных, 12 июня — 320 случаев, 16 июля — 349 заболевших.

«Состояние 429 госпитализированных оценивается как тяжелое, 299 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 198 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 1677», — уточнили в штабе.

За сутки зарегистрировано девять случаев смерти больных коронавирусов. Всего с этим диагнозом умерло 865 свердловчан. В то же время за сутки выздоровело 318 человек. Общее число выписанных достигло 31 831 жителей региона. С начала эпидемии в Свердловской области коронавирусом заболело 39 690 человек, уточнили в оперштабе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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