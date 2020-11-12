Google Фото перестанет хранить снимки и видео бесплатно

Сервис облачного хранения медиаконтента Google Фото останется без функции безлимитного хранения снимков и видео. Изменения вступят в силу с 1 июня 2021 года.
«После пяти лет предложения неограниченного количества бесплатных резервных копий фотографий в „высоком качестве“ Google Фото начнет взимать плату за хранение», — пишет портал The Verge. При этом, добавили там, бесплатно можно будет хранить до 15 Гб медиаконтента.
Кроме того, если файлы были загружены до 1 июня 2021 года, ограничения их не коснутся. Также без ограничения на хранение останутся владельцы смартфонов Google Pixel.
Ранее в Общественной палате РФ предложили российскому парламенту запретить сделки с корпорациями Google, Facebook и Twitter, пишет «Национальная служба новостей». Служба безопасности Украины обратилась к Google и Apple с просьбой заблокировать российские приложения, против которых Киев ввел санкции, передает RT.
Подписывайтесь на URA.RU в