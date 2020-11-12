Google Фото перестанет хранить снимки и видео бесплатно

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Ограничения начнут действовать с 1 июня 2021 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сервис облачного хранения медиаконтента Google Фото останется без функции безлимитного хранения снимков и видео. Изменения вступят в силу с 1 июня 2021 года.

«После пяти лет предложения неограниченного количества бесплатных резервных копий фотографий в „высоком качестве“ Google Фото начнет взимать плату за хранение», — пишет портал The Verge. При этом, добавили там, бесплатно можно будет хранить до 15 Гб медиаконтента.

Кроме того, если файлы были загружены до 1 июня 2021 года, ограничения их не коснутся. Также без ограничения на хранение останутся владельцы смартфонов Google Pixel.

Ранее в Общественной палате РФ предложили российскому парламенту запретить сделки с корпорациями Google, Facebook и Twitter, пишет «Национальная служба новостей». Служба безопасности Украины обратилась к Google и Apple с просьбой заблокировать российские приложения, против которых Киев ввел санкции, передает RT.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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