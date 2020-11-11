В Тюменской области за год удвоилось количество безработных

Более 56 тысяч жителей Тюменской области в этом году не могут найти работу Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В Тюменской области в текущем году более чем в два раза выросло количество безработных. Об этом сообщает департамент труда и занятости региона.

«Численность граждан, обратившихся в центр занятости за содействием в поиске подходящей работы: январь—октябрь 2019 года — 22 631 человек, январь—октябрь 2020 года — 56 255 человек», — такие данные приводит областной департамент труда. При этом уровень трудоустройства граждан значительно снизился: если раньше при помощи центров занятости работу находили 77,7% обратившихся, то в этом году — всего 32,7%. Получить оперативный комментарий о том, с чем связана отрицательная динамика на рынке труда, URA.RU не удалось. В департамент направлен письменный запрос.

За десять месяцев больше всего работники нужны были в строительстве, а также здравоохранении и социальной сфере. В разрезе профессий больше всего работодатели готовы были платить монтажникам, каменщикам и сварщикам.

Ранее URA.RU писало о том, что жительницу Тюмени направили на собеседование в салон эротических услуг. Он попал в базу центра занятости, как организация физкультурно-оздоровительной направленности.