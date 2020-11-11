В ЯНАО статистика коронавируса не успевает за смертностью

В больницах ЯНАО с коронавирусом и пневмонией находятся 1802 пациента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ЯНАО второй день подряд объясняют аномально высокую смертность от коронавируса работой экспертов. По информации окружного оперативного штаба, семь человек, включенных в статистику 12 ноября, скончались ранее, но результаты, подтверждающие смерть от COVID были готовы лишь сегодня.

«Сегодня в статистику вошли семь летальных случаев, произошедших в разные дни, среди пациентов с подтвержденным коронавирусом», — прокомментировала ситуацию руководитель оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова. Скончались четверо мужчин и три женщины из Пуровского района и Ноябрьска, справиться с инфекцией им помешали хронические заболевания.

Всего, по данным оперштаба, в регионе зарегистрированы 192 новых случая заболевания COVID-19. В больницах остаются 1802 пациента, из них 72 пациента — в тяжелом состоянии, 2 — в крайне тяжелом, 23 — на ИВЛ. Больше всего заболевших в Ноябрьске (37 человек), на вахтовых объектах и месторождениях подтвердились 20 случаев.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности по коронавирусу в ЯНАО продлится до 1 декабря, в связи с чем в регионе действует ряд запретов и ограничений. В минувшие выходные власти Ямала приняли решение о частичном переводе школьников на дистант — учиться удаленно будут дети с 6 по 11 класс.