Районную больницу переделали в моногоспиталь, и жители боятся не доехать до других медучреждений Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Сорокинского района Тюменской области лишились больницы — учреждение перепрофилировали под оказание помощи больным с коронавирусом. О том, что люди боятся остаться без экстренной помощи, жители района пишут на странице губернатора Тюменской области.

«У нас в районе забрали единственную больницу под моногоспиталь. Люди остались без стационаров. Выписывали с температурой, недолеченных. Что случится экстренно, и помощь может не успеть. До Ишима 60 км, а если взять деревню — то и все 100 км. Я понимаю надо открывать моногоспитали, но не таким же способом, забрав единственную больницу в районе», — написала Надежда Л. на странице губернатора области Александра Моора. По словам женщины рядом с учреждением есть пустующее здание, если бы в нем сделали ремонт, закрывать больницу не пришлось бы.

Речь идет о Сорокинской районной больнице, которая входит в структуру ОКБ №4. Как пояснили в департаменте здравоохранения региона, у властей были причины на перепрофилирование именно этого здания. «Потребность в увеличении коечного фонда инфекционного профиля есть. Помещения должны отвечать определенным эпидемиологическим требованиям — в том числе планировке здания, а не только наличию ремонта. При перепрофилировании всегда планируется маршрутизация пациентов. В зависимости от тяжести состояния госпитализация будет осуществляться в Викулово или Ишим», — сообщили в депздраве.