Кремль сообщил о необычном формате новой пресс-конференции Путина

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Из-за пандемии коронавируса пришлось менять формат пресс-конференции Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в 2020 году пройдет в «необычном формате», ответил URA.RU представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Он сообщил, что мероприятие уже готовится, но пока не стал раскрывать всех его деталей.

«Действительно, мы уже готовим ежегодную пресс-конференцию Путина, мы своевременно сообщим вам о дате проведения и детально расскажем о формате. В силу понятных причин будет необычный формат. Прорабатываем его так, чтобы никаким образом не ограничивать возможности общения региональных, федеральных и зарубежных журналистов с главой государства», — ответил на вопрос URA.RU Дмитрий Песков. Он отметил, что в пресс-конференции ожидается использовать элементы ежегодной «Прямой линии» президента.

В сентябре Дмитрий Песков говорил, что пресс-конференция президента планируется на вторую половину декабря. Ожидалось, что она пройдет в очном формате.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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