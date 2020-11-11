Главный вуз Челябинска вводит дистанционное обучение

ЮУрГУ переводит студентов на дистанционное обучение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Южно-Уральский государственный университет (Челябинск) переводит своих студентов на дистанционный режим работы с 16 ноября. Об этом URA.RU сообщил проректор по учебной работе ЮУрГУ, профессор Андрей Радионов.

«ЮУрГУ совместит два формата обучения. Согласно решению ректората ЮУрГУ с 16 ноября в помещениях университета мы продолжим проводить занятия, связанные с использованием лабораторного учебного оборудования и специализированного программного обеспечения. Все лекции, а также семинарские занятия, которые могут проходить в онлайн-формате, будут проводиться дистанционно. Это решение согласовано с „Роспотребнадзором“ по Челябинской области», — прокомментировал URA.RU Радионов.

В данный момент решения Москвы о переводе обучения на дистанционный режим ждут в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете. Оно должно прийти на запрос вуза из Министерства просвещения РФ и федерального Роспотребнадзора.