Главный вуз Челябинска вводит дистанционное обучение

Южно-Уральский государственный университет (Челябинск) переводит своих студентов на дистанционный режим работы с 16 ноября. Об этом URA.RU сообщил проректор по учебной работе ЮУрГУ, профессор Андрей Радионов.
«ЮУрГУ совместит два формата обучения. Согласно решению ректората ЮУрГУ с 16 ноября в помещениях университета мы продолжим проводить занятия, связанные с использованием лабораторного учебного оборудования и специализированного программного обеспечения. Все лекции, а также семинарские занятия, которые могут проходить в онлайн-формате, будут проводиться дистанционно. Это решение согласовано с „Роспотребнадзором“ по Челябинской области», — прокомментировал URA.RU Радионов.
В данный момент решения Москвы о переводе обучения на дистанционный режим ждут в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете. Оно должно прийти на запрос вуза из Министерства просвещения РФ и федерального Роспотребнадзора.
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