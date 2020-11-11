Курганские власти раскрыли планы на ремонт дорог в 2021 году

В Кургане увеличилось число улиц, которые отремонтируют Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане расширился список дорог, которые планируется отремонтировать в 2021 году. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Губернатор Курганской области Вадим Шумков во время традиционного объезда обсудил с коллегами планы по ремонту дорог на 2021 год», — рассказали в пресс-службе. В правительстве добавили, что было решено, какой проезжей части нужен ремонт в первую очередь, а где работы можно отложить на 2022 год.

В центре Кургана в план работ на следующий год включили участки улиц Куйбышева, М. Горького, Кирова, Сухэ-Батора, 1 Мая, Советской, К. Маркса, Ленина, К. Мяготина, К. Маркса. Также планируется отремонтировать участки шоссе Тюнина, ведущие в микрорайон Смолино и участок улицы Бурова-Петрова.

В Восточном микрорайоне будет отремонтирован участок улицы Котовского. В микрорайоне Рябково отремонтируют участки улиц Карбышева, Перова, Добролюбова и проезжую часть от улицы Чернореченской до школы №17. Также отремонтируют в Заозерном участки улиц Илизарова и Ф. Елисеева. Планируется обновить часть дороги на микрорайон на Утяк.

Ранее стало известно, что в Кургане отремонтируют одну из самых разбитых дорог — на ул. 2-я Часовая. Ее ремонт завершится в 2021 году.