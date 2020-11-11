Челябинский губернатор сделал заявление об ужесточении карантина

Накануне Алексей Текслер открыл крупнейшую инфекционную больницу на 450 коек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области будет ужесточен карантин по коронавирусу при дальнейшем ухудшении ситуации с заболеваемостью. Об этом заявил 12 ноября глава региона Алексей Текслер.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе правительства региона, план предполагает несколько направлений:

старшеклассники и студенты средних и высших профессиональных учебных заведений перейдут на дистанционное обучение;

массовые мероприятия могут быть либо отменены, либо ограничены по количеству участников;

заполняемость кинотеатров, театров и других учреждений с массовым пребыванием людей будет снижена до 25% вместе действующих сегодня 35-50%;

могут быть введены ограничения на работу общепита (ресторанов, кафе).

«Мы готовы принимать решения по ограничительным мерам. Пока ситуация позволяет нам такие решения не принимать, мы благодарны тем людям, которые соблюдают все меры предосторожности. Но как только увидим, что нужно такие меры ввести, мы это обязательно сделаем. Все, как всегда, зависит только от нас», — цитирует Текслера его пресс-служба.

До 15 ноября в Челябинской области действует режим повышенной готовности. Запрещены массовые мероприятия. Мэр Челябинска Наталья Котова призвала отменить главную елку города, несколько десятилетий подряд собиравшую по 350 лучших школьников Челябинска. Главный вуз региона — Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) — с 16 ноября вводит дистанционный формат обучения для студентов по согласованию с региональным Роспотребнадзором.