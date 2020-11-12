Полпред в УрФО рассказал, ждать ли отставок в здравоохранении

Владимир Якушев оценил работу уральских медиков в условиях коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев дал оценку работе уральских медиков в пандемию коронавируса. Система, по его словам, работает не идеально, но кадровых решений до окончания пандемии коронавируса не будет, сказал он на пресс-конференции.

«Наверное, система здравоохранения работает не так, как хотелось бы, но такую систему нагрузки система здравоохранения не выдерживала никогда. И люди, которые ее выстроили, руководители регионального здравоохранения, этой ситуацией живут каждый день, кто-то хуже, кто-то лучше. Сейчас принимать кадровые решения, перемещать людей — надо подумать, мы ситуацию поправим или навредим?» — прокомментировал Владимир Якушев.

Он предложил «раздавать медали, когда вышли из окружения». «Мы еще из окружения не вышли, а уже пытаемся найти предателей. Люди [которые сейчас на постах министров] все равно в теме. Взять и убрать ключевого человека — поможет ли это? Это решение губернаторов, но я за то, чтобы пройти путь, а оценки давать уже позже», — подвел итог полпред.