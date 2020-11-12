Ученые изобрели устройство, помогающее быстро протрезветь

Алкоголь будет быстрее выводиться из организма, если задействовать легкие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ученые из Канады разработали прибор, который задействует легкие при выведении спиртного из организма. Он может быть задействован во время терапии при тяжелой алкогольной интоксикации, сообщается в журнале Nature Research Journal.

Устройство представляет собой набор клапанов, трубок, маски для лица и баллона с углекислым газом, его можно умесить в небольшой чемодан. «Это очень простое, низкотехнологичное устройство, которое можно изготавливать в любой точке мира: не требуется электроники, компьютеров или фильтров», — рассказал один из разработчиков, профессор Университета Торонто Джозеф Фишер.

Ученый объяснил, что около 90% алкоголя в организме человека выводится исключительно печенью, скорость выведения увеличить невозможно. Новый прибор позволяет задействовать легкие для выдоха спиртного. По словам Фишера, чем тяжелее дыхание, тем большое алкоголя выходит. Таким образом, устройство сможет выводить спиртное через легкие минимум в три раза быстрее, чем только через печень. «Но нельзя просто гипервентилировать (интенсивное дыхание), потому что через пару минут у вас закружится голова и вы потеряете сознание», — добавил профессор. Избежать этого можно, если поддерживать одинаковый уровень углекислого газа в организме.

Ранее клинический психолог Михаил Хорс сообщил «Национальной службе новостей», что часто люди пьют алкоголь в конце рабочей недели. Тогда их выходные дни расходуются неэффективно — организм вынужден бороться с последствиями алкогольной интоксикации вместо того, чтобы накапливать силы и восстанавливаться.