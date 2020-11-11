Лаборатории ЯНАО не успевают обрабатывать тесты на коронавирус

За сутки приходится обрабатывать почти 10 тысяч проб на COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Еще две крупных лаборатории ПЦР-диагностики в ЯНАО переведены на круглосуточный режим работы, сообщили 12 ноября представители Ямальского центра медицинской профилактики. Только за минувшие сутки в 16 лабораториях округа было обработано порядка 10 тысяч проб на COVID-19.

«Еще две ПЦР-лаборатории — Салехардской и Лабытнангской больниц — переведены на круглосуточный режим работы», — говорится в опубликованном сообщении. Ранее на круглосуточную обработку коронавирусных проб были переведены лаборатории Надымской ЦРБ и Ноябрьской ЦГБ.

Еще одна лаборатория накануне была открыта в Шурышкарском районе на базе Мужевской ЦРБ. Там уже успели провести 149 тестирований на COVID.

Всего с начала пандемии в ЯНАО было проведено 927 905 тестов на коронавирус, за все время диагноз подтвердился у 22 825 человек. В больницах сейчас остаются 1802 пациента с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 72 пациента — в тяжелом состоянии, 2 — в крайне тяжелом.

При этом не успевают проводить исследования не только лаборатории ПЦР, но и судмедэксперты. Из-за этого официальные данные по умершим от коронавируса (а их на сегодняшний день 176 человек) запаздывают на несколько дней.

В регионе действует режим повышенной готовности по коронавирусу, в связи с чем введен ряд запретов и ограничений. В минувшие выходные власти Ямала приняли решение о частичном переводе школьников на дистанционное обучение — учиться удаленно будут школьники с 6 по 11 класс.