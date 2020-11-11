По данным специалистов, факт заражения не гарантирует формирование иммунитета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Иммунитет к коронавирусу сформирован только у 18% жителей ХМАО, у которых брали соответствующие анализы. Реальный уровень иммунизации с учетом всех жителей региона меньше. При этом у тех, кто перенес болезнь в тяжелой или легкой форме, иммунитет практически никогда не формируется. Об этом URA.RU рассказал источник в Роспотребнадзоре, попросивший об анонимности.

«При тяжелой форме заболевания, говоря простыми словами, иммунная система блокируется, и организм не успевает понять, что с ним происходит. Почти все, кто переболел пневмонией из-за коронавируса, не получили иммунитет. Сегодня иммунитет примерно у 18% жителей ХМАО, которые попали в исследование. Это, по сути, случайные люди», — рассказал инсайдер.

Также иммунитет нечасто формируется и у тех, кто перенес болезнь в легкой форме. Это говорит о том, что заразиться COVID-19 можно несколько раз. «Сейчас мнение таково, что идея о проэпидемичивании населения (естественная иммунизация населения — прим. ред.) не выдерживает критики — она не происходит. Надеемся только на вакцинацию», — считает врач.

Это мнение подтверждает и вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов. По его мнению, которым он поделился с URA.RU, вирус нельзя будет победить с помощью коллективного иммунитета. Антитела к коронавирусу нового типа могут сохраняться в организме человека всего несколько месяцев, после чего возможно повторное заболевание.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за месяц от коронавируса умерли 98 человек, это в 3,7 раза больше, чем в прошлом месяце (26 смертей). Всего же в регионе коронавирус диагностировали уже 30 тысяч 641 раз.