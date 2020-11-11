В ХМАО смертность от коронавируса выросла почти в 4 раза за месяц

В ХМАО за месяц от коронавируса умерло 98 человек, это в 3,7 раза больше, чем в прошлом месяце (26 смертей). Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 199 новых случая COVID-19 в 22 муниципалитетах. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 301 [6 за сутки] человек. За сутки излечились 160 человек, за весь период пандемии — 25 602 югорчанина», — сообщают в оперштабе. Так распределилось число заболевших по городам и районам:
- Сургут — 33;
- Ханты-Мансийск — 23;
- Нижневартовск — 21;
- Нефтеюганск — 13;
- Урай — 10;
- Нягань — 9;
- Нефтеюганский район — 9;
- Пыть-Ях — 8;
- Советский район — 8;
- Сургутский район — 7;
- Когалым — 7;
- Покачи — 7;
- Радужный — 5;
- Мегион — 5;
- Нижневартовский район — 5;
- Лангепас — 5:
- Березовский района — 5;
- Белоярский район — 4;
- Кондинский район — 4;
- Ханты-Мансийский район — 4;
- Октябрьский район — 4;
- Югорск — 3.
На момент выявления коронавируса у 104 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 86 зафиксирована пневмония, у 9 человек — бессимптомная форма болезни. Коэффициент распространения инфекции — 1,01. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 79,68%.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО достигнут новый антирекорд по смертности от коронавируса. Вчера за сутки от инфекции умерло восемь человек, это самый высокий показатель за все время пандемии. Сегодня умерло шесть.
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