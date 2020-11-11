11 ноября 2020
10 ноября 2020

В ХМАО смертность от коронавируса выросла почти в 4 раза за месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО за месяц от коронавируса умерло почти 100 человек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО за месяц от коронавируса умерло 98 человек, это в 3,7 раза больше, чем в прошлом месяце (26 смертей). Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 199 новых случая COVID-19 в 22 муниципалитетах. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 301 [6 за сутки] человек. За сутки излечились 160 человек, за весь период пандемии — 25 602 югорчанина», — сообщают в оперштабе. Так распределилось число заболевших по городам и районам:

  • Сургут — 33;
  • Ханты-Мансийск — 23;
  • Нижневартовск — 21;
  • Нефтеюганск — 13;
  • Урай — 10;
  • Нягань — 9;
  • Нефтеюганский район — 9;
  • Пыть-Ях — 8;
  • Советский район — 8;
  • Сургутский район — 7;
  • Когалым — 7;
  • Покачи — 7;
  • Радужный — 5;
  • Мегион — 5;
  • Нижневартовский район — 5;
  • Лангепас — 5:
  • Березовский района — 5;
  • Белоярский район — 4;
  • Кондинский район — 4;
  • Ханты-Мансийский район — 4;
  • Октябрьский район — 4;
  • Югорск — 3.

На момент выявления коронавируса у 104 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 86 зафиксирована пневмония, у 9 человек — бессимптомная форма болезни. Коэффициент распространения инфекции — 1,01. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 79,68%.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО достигнут новый антирекорд по смертности от коронавируса. Вчера за сутки от инфекции умерло восемь человек, это самый высокий показатель за все время пандемии. Сегодня умерло шесть.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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