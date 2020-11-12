Перенос начала учебного года может негативно сказаться на учебном процессе, считают педагоги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Законопроект о праве регионов России переносить начало учебного года на 1 октября не связан с образованием — он нужен, чтобы продлить курортный сезон в стране. Однако в экстренных ситуациях, например, пандемии коронавируса, такая возможность может быть полезной. Об этом URA.RU рассказали заслуженные учителя РФ Евгений Ямбург и Александр Снегуров.

В Госдуму РФ внесли законопроект, который даст регионам право по своему усмотрению переносить начало учебного года в школах с 1 сентября на 1 октября, передает News.ru . При этом учебная программа должна быть освоена учениками в полном объеме, а итоговая аттестация школьников будет проводиться в срок, установленный Минпросвещения РФ. Эксперимент предлагается провести до 31 августа 2023 года.

Доктор педагогических наук Ямбург считает, что инициатива не имеет ничего общего с образованием. «Это конъюнктурное предложение, оно связано с продлением курортных сезонов. Также в сентябре проходят выборы. Законопроект ни к детям, ни к образованию не имеет отношения. Госдуме нужно другие вопросы решать. Например, цифровое неравенство дистанционного обучения», — поделился мнением учитель.

Историк Снегуров считает, что перенос начала учебного года только негативно повлияет на учебный процесс. «Дети будут привыкать к новому ритму обучения. Они итак за лето многое забывают. Также в октябре нарастают сезонные заболевания. Не вижу основания для эксперимента. Надо бы нам расширять педагогическое пространство, педагогический диалог», — сказал заслуженный учитель. Также он считает, что перенос начала учебного года может быть полезным в экстренных ситуациях.