Не все жители Кургана были рады увидеть смерть с косой на дороге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана заметили 12 ноября на дорогах города человека в костюме смерти с косой. Своими впечатлениями горожане поделились в группе «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Реальная глупость. Водитель едет, отвлекается от дороги, чтобы посмотреть на этих клоунов и под конец эта с косой», — написала пользователь Анна Сычева. «Дурдом! Люди от коронавируса умирают, а тут в ряженых играют», — добавила пользователь Галина Лукашенок.

Пользователи сообщили, что данная акция была приурочена ко Всемирному дню памяти жертв ДТП. «Пропаганда ГИБДД опять чудит», — отметила пользователь Комиссар Серьезная. «День памяти жертв ДТП. Не гоняйте, дебилы, все жить хотят», — написала пользователь Ольга Заикина. «Проезжая это место, многие будут вспоминать эту акцию. И, может, не все, конечно, но кто-то сбавит скорость», — заметила пользователь Светлана Падерина.

Получить комментарий пресс-службы ГИБДД Кургана URA.RU не удалось. На звонки корреспондента там не ответили.

Фото: «Инцидент Курган», соцсеть «ВКонтакте»

Фото: «Инцидент Курган», соцсеть «ВКонтакте»

Фото: «Инцидент Курган», соцсеть «ВКонтакте»

Фото: «Инцидент Курган», соцсеть «ВКонтакте»

Фото: «Инцидент Курган», соцсеть «ВКонтакте»