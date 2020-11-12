В свердловских школах снимают ограничения из-за коронавируса

Школьники снова будут ходить в классы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ученики 11 классов свердловских школ начнут учиться очно с 16 ноября. Об этом написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.

«С понедельника, 16 ноября, мы решили вернуть 11 классы на очное обучение в школы. Понимаю, что у них очень ответственный период — нужно готовиться к сдаче ЕГЭ и к поступлению в вузы. Лучше, конечно, это делать в привычном формате», — написал губернатор.

Куйвашев подчеркнул, что решение согласовано с Роспотребнадзором. «Мы проанализировали, в частности, структуру заболеваемости, и выяснили, что подростки 16-17 лет не так подвержены заражению, как люди из групп риска. Надеюсь, эпидобстановка не ухудшится, и необходимости возвращать одиннадцатиклассников на дистант не возникнет», — добавил губернатор.

Ранее URA.RU сообщало, что, как прогнозируется, свердловские власти не будут продлевать дистанционное обучение в школах Екатеринбурга после 14 ноября. Предполагалось, что со следующей недели ученики 6-11 классов, на которых распространяется распоряжение властей, вернутся за парты.