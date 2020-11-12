Челябинские единороссы сойдутся в бою за мандат депутата Госдумы

Главная схватку Андрею Барышеву предстоит выдержать с однопартийцами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Единороссы определились с примерным кругом участников борьбы за кресло депутата Госдумы в Челябинском избирательном округе — одном из пяти одномандатных округов на выборах. На праймериз действующему парламентарию Андрею Барышеву будут оппонировать несколько однопартийцев, а в ходе кампании — пять представителей оппозиции, сообщил источник URA.RU в «ЕР».

«Участвовать в праймериз должны вице-спикер заксобрания Владимир Павлов, депутат заксобрания Алексей Денисенко и депутат гордумы Челябинска Илья Мительман. В качестве соперников на выборах предполагаются член федерального политсовета прилепинской партии „За правду!“ Дмитрий Довженко, лидер регионального „Яблока“ Ярослав Щербаков, депутат Калининского райсовета от КПРФ Арман Аракелян. От эсеров ждем экс-депутата Госдумы Василия Швецова либо депутата Центрального райсовета Романа Никитина», — рассказал инсайдер.

«Пока я информацию о консультациях такого рода видел только в анонимных telegram-каналах. Могу лишь сказать, что в любом случае это будет партийным решением», — сказал URA.RU Денисенко. Павлов отказался комментировать свои планы, оговорившись, что «такие вещи решают губернатор и партия». «Решения будет принимать партийное руководство», — коротко сказал Мительман. Из всех единороссов определенно высказался только Барышев. «Я собираюсь выдвигаться на праймериз. Именно по Челябинскому округу, где меня выбрали в Госдуму», — заявил он URA.RU.

«Все пока на стадии обсуждения. Конечного решения я вам сообщить не могу», — сказал URA.RU Довженко. Щербаков и Аракелян и не ответили на звонки корреспондентов агентства, телефон лидера регионального отделения «Справедливой России» Валерия Гартунга был постоянно занят, и его комментариев о планах эсеров получить не удалось. В ЛДПР, по данным агентства, пока идут консультации относительно участников выборной кампании. Телефон Виталия Пашина, действующего депутата Госдумы от партии Жириновского, был вне зоны доступа.