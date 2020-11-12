Экономист: почему в РФ нужно продлить выплаты на детей до 16 лет

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Сумма выплаты на детей из малоимущих семей должна быть разной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Помогать малоимущим семьям с детьми необходимо до возраста 16 лет так, чтобы семья могла обеспечить минимум потребностей ребенка. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни населения Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков.

«Надо поднимать доход семьи до гарантированного минимального дохода, чтобы он был равен региональному прожиточному минимуму», — считает Бобков. Размер выплаты при этом должен зависеть от общего дохода семьи, который можно подтвердить документами.

«Конечный результат — давать им возможность обеспечивать минимум необходимых потребностей ребенка», — заключил экономист. По его мнению, семье может требоваться больше денег, чем предусмотрено выплатой от государства. В таком случае деньги идут на другие потребности семьи, а не на ребенка, заключил собеседник агентства.

Ежемесячную денежную выплату малоимущим семьям утвердило правительство РФ. Расходы на эти выплаты превысят 123 миллиарда рублей, пишет агентство Nation News. Бобков в беседе с URA.RU пояснил, что выплаты установили именно до семи лет, скорее всего, из-за нехватки денег на эти цели в бюджете.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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