Доктор Комаровский назвал главный способ заразиться коронавирусом

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Главным способом распространения коронавируса является воздушно-капельный путь Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Блогер-доктор Евгений Комаровский опроверг мнение, что для защиты от коронавирусной инфекции необходимо носить перчатки и обрабатывать все поверхности. По его мнению, главный способ распространения — воздушно-капельный.

«Фрагменты вируса могут быть обнаружены где угодно в течение длительного времени. Однако шансов, что они могут вызвать болезнь, очень немного. Максимальную вероятность заражения имеет респираторный способ», — высказывается доктор Комаровский на своем youtube-канале.

Люди максимально заразны примерно два дня до того, как почувствую себя больными, пояснил Комаровский. Из-за этого, по его словам, нет необходимости изолировать зараженных от общества.

По словам Комаровского, еще один важный фактор заражения — инфицирующая доза. В шутку он сравнил ее со встречей с пятью грабителями или одним, где разная вероятность спастись.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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