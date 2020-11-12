Доктор Комаровский назвал главный способ заразиться коронавирусом

Блогер-доктор Евгений Комаровский опроверг мнение, что для защиты от коронавирусной инфекции необходимо носить перчатки и обрабатывать все поверхности. По его мнению, главный способ распространения — воздушно-капельный.
«Фрагменты вируса могут быть обнаружены где угодно в течение длительного времени. Однако шансов, что они могут вызвать болезнь, очень немного. Максимальную вероятность заражения имеет респираторный способ», — высказывается доктор Комаровский на своем youtube-канале.
Люди максимально заразны примерно два дня до того, как почувствую себя больными, пояснил Комаровский. Из-за этого, по его словам, нет необходимости изолировать зараженных от общества.
По словам Комаровского, еще один важный фактор заражения — инфицирующая доза. В шутку он сравнил ее со встречей с пятью грабителями или одним, где разная вероятность спастись.
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