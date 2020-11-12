Минздрав дал регионам новые рекомендации по коронавирусу

Регионам рекомендовали организовать круглосуточные амбулаторные центры диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ подписали в Министерстве здравоохранения России.
«Организовать взаимодействие центров с медицинскими организациями, оказывающими скорую медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях», — говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. При этом все амбулаторные центры должны быть оснащены транспортом для доставки пациентов и медицинских работников.
Центры будут создавать на базе медицинских организаций в отдельном здании. Главное условие — там должен быть кабинет рентгеновской компьютерной томографии. Также должно быть разделение на чистую и грязную зоны, между которыми фильтр для надевания и снятия СИЗ.
В указе министерства есть еще несколько рекомендаций. Они касаются медработников и системы здравоохранения:
- Медицинскую помощь можно оказать с применением телемедицинских технологий. Такую помощь могут получить граждане с положительным тестом на коронавирус, чье состояние позволяет лечиться дома;
- Появятся общепрофильные выездные бригады скорой помощи. Они будут направляться к людям с симптомами ОРВИ, с внебольничной пневмонией и с диагностированным коронавирусом;
- Студентов медицинских вузов старше третьего курса можно привлечь для работы с коронавирусом. Они могут начать работать медсестрами или медбратьями, а также фельдшерами.
Ранее Минздрав рекомендовал создать специальные амбулаторные центры, куда можно было бы привозить больных коронавирусом и определять, какая помощь им нужна, пишет
Подписывайтесь на URA.RU в