Минздрав дал регионам новые рекомендации по коронавирусу

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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, защитный костюм, капельница, медицина, медицинский работник, врач, больница, медик, covid-19, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
Лечиться от коронавируса можно будет в специальных амбулаторных центрах Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Регионам рекомендовали организовать круглосуточные амбулаторные центры диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ подписали в Министерстве здравоохранения России.

«Организовать взаимодействие центров с медицинскими организациями, оказывающими скорую медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях», — говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. При этом все амбулаторные центры должны быть оснащены транспортом для доставки пациентов и медицинских работников.

Центры будут создавать на базе медицинских организаций в отдельном здании. Главное условие — там должен быть кабинет рентгеновской компьютерной томографии. Также должно быть разделение на чистую и грязную зоны, между которыми фильтр для надевания и снятия СИЗ.

В указе министерства есть еще несколько рекомендаций. Они касаются медработников и системы здравоохранения:

  • Медицинскую помощь можно оказать с применением телемедицинских технологий. Такую помощь могут получить граждане с положительным тестом на коронавирус, чье состояние позволяет лечиться дома;
  • Появятся общепрофильные выездные бригады скорой помощи. Они будут направляться к людям с симптомами ОРВИ, с внебольничной пневмонией и с диагностированным коронавирусом;
  • Студентов медицинских вузов старше третьего курса можно привлечь для работы с коронавирусом. Они могут начать работать медсестрами или медбратьями, а также фельдшерами.

Ранее Минздрав рекомендовал создать специальные амбулаторные центры, куда можно было бы привозить больных коронавирусом и определять, какая помощь им нужна, пишет RNS. Транспорт в таких центрах необходим для облегчения работы скорой помощи, которую можно будет не задействовать.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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