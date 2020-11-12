12 ноября 2020

Эксперты оценили сроки отмены ограничений из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Коронавирусные ограничения начнут отменять не раньше середины следующего года Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Устойчивая отмена ограничительных мер, которые были введены из-за пандемии коронавируса, начнется в мире только с середины следующего года. Об этом говорится в материале аналитической компании Oxford Economics.

«Комплексная программа вакцинации займет много месяцев, что подтверждает наше мнение о том, что устойчивое и содержательное снятие ограничений, введённых из-за пандемии, начнется в мире только в середине 2021 года», — приводит РИА «Новости» выдержку из документа.

При этом аналитики отмечают, что кардинально ситуацию не изменит даже появление на рынке вакцины Pfizer-BioNTech. Производители заявили, что к концу этого года смогут выпустить только 50 млн доз и еще 1,3 млрд — в 2021-м. Этого достаточно, чтобы вакцинировать к концу следующего года 2021 675 млн человек, подсчитала компания. «И все же переход к нормальной жизни, вероятно, будет долгим», — заключили эксперты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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