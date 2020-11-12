Россиянам назвали страны, куда можно отправиться на Новый год

Приоритетными направлениями для отдыха россиян в новогодние каникулы останутся внутренние курорты, однако не исключено, что при расширении летной программы можно будет улететь в Турцию, Дубай и на Мальдивы. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают, что цены на зарубежные туры будут будут недешевые.
Туроператоры, работающие с ОАЭ, сообщили «Известиям»: из-за сокращенной программы полетов цены на тур в этом году выросли на 200—300%. Цена путевки начинается от 120 тысяч рублей. «Мы ждем официального разрешения властей на увеличение расширения полетной программы до семи рейсов в неделю», — сообщил газете гендиректор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян. От туристов из РФ в ОАЭ потребуют предоставить отрицательный результат теста на COVID, сделанный не позже чем за четыре дня до полета.
Турецкие отели готовы расширить программу для российских туристов. С 15 ноября отельеры готовят для них подогреваемые бассейны с морской водой. В Турции россиянам не нужно предоставлять результаты теста, достаточно измерить температуру и заполнить специальную анкету.
Кроме этого туристам доступны Танзания, Египет, Мальдивы, Куба и частично Греция (до 500 человек в неделю). Однако вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин предупреждает, что необходимо учитывать ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию в мире. «Не исключено, что регламент и правила въезда в открытые страны будут меняться», — говорит Барзыкин.
Внутри России лидером продаж для зимнего отдыха остается Краснодарский край. туроператоры также указывают, что востребованы Шерегеш, Домбай, Белокуриха и Магнитогорск.
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