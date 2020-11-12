На ЯНАО надвигаются морозы до минус 40 градусов

В ряде районов по ощущениям будет до -40 градусов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Серьезное похолодание ожидается в большинстве районов Ямала 13 ноября и в предстоящие выходные. Как следует из опубликованного прогноза Обь-Иртышского УГМС, уже сегодня столбики термометров могут показывать до -25 градусов. В отдельных района при усилении ветра и повышенной влажности это будет ощущаться как 38—40 градусов ниже нуля.

Днем в пятницу теплее всего будет в Надымском районе — до -17 градусов, холоднее всего — в Красноселькупе, где похолодает до -29 градусов. «Переменная облачность, до 22—27 градусов мороза, при прояснении до минус 33», — сообщается в опубликованном общем прогнозе по региону.

При этом до актировок (отмены занятий в школах и работы некоторых учреждений из-за сильного холода и непогоды), скорее всего, дело пока не дойдет. Если в воскресенье Обь-Иртышское УГМС прогнозирует до -18, местами до -25, то, по данным сервиса «Яндекс.Погода», уже в понедельник будет значительно теплее — до -7 градусов.

Трехдневные холода вряд ли позволят льду на реках достигнуть необходимой толщины, поэтому зимники и ледовые переправы в ближайшее время не откроются. На маршруте Салехард—Лабытнанги пассажирское сообщение осуществляется пока только вертолетами, стоимость взрослого билета составляет более 1000 рублей. Власти обещают выполнение рейсов по расписанию даже при наличии только одного пассажира.