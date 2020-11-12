Правительство должно провести ревизию корпораций, фондов и институтов развития в регионах, считает председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Соответствующее письмо сенатор направил премьер-министру Михаилу Мишустину.
«Когда мы начинаем смотреть, каким образом расходуются деньги — сколько уходит на зарплаты, на перелеты, — мы видим, сколько денег остается непосредственно на деятельность. Зарплаты высокие, а выхлоп никакой», — рассказал Кутепов «Парламентской газете». Он привел пример, когда три моногорода, бюджет которых в общей сложности составляет 10 млн рублей, курирует фонд, руководитель которого каждый месяц получает зарплату в один млн рублей.
Сенатор отмечает, что проверке должны быть подвергнуты АО «Роснано», у которого при активах 150 млрд рублей и капитале в 54 млрд рублей накопленный убыток составляет более 51 млрд рублей. «Счетной палатой предложено рассмотреть вопросы об уменьшении уровня оплаты труда руководителей АНО „АПИ“, а также о сокращении разницы в уровнях зарплат в институтах развития Дальнего Востока при условии внедрения системы показателей результативности их деятельности», — говорится в письме. Кутепов напоминает в письме, что по итогам проверки Счетная палата признала деятельность АО «Корпорация развития Северного Кавказа» неудовлетворительной, так как ни одна из ключевых целей не была достигнута.
Сенатора поддержала председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она считает, что «далеко не все фонды работают результативно». «Некоторые просто выполняют функции прокладок по перекачиванию средств федерального бюджета, тратится немало средств на их содержание. Зарплата сотрудников в некоторых таких институтах просто зашкаливает. И зарплата руководителей многократно превышает зарплату министра», — подчеркнула глава Совфеда. Она считает, что нужно сделать профессиональный аудит деятельности фондов, сохранить эффективные, а остальные «ликвидировать за ненадобностью».
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