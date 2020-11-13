Минобороны РФ выложило видео боя истребителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлен бой истребителей Су-35С. Ролик размещен на официальном youtube-канале ведомства.

«Летчики истребительного авиаполка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа показали высокоманевренный воздушный бой на истребителях Су-35С», — говорится в подписи к видео. Съемки велись в Карелии.

Истребители отработали перехват беспилотников, которые впоследствии были уничтожены, и уход из-под атаки вражеского самолета. Пилоты работали совместно с зенитно-ракетным подразделением, использовалась радиотехническая аппаратура.

Ранее выложенные видео Минобороны России впечатлили экспертов из США, передает телеканал 360. Американские специалисты подтвердили, что управление самолетом без защитного купола безопасно.