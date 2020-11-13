Моргенштерн выпустил совместный трек с американским рэп-исполнителем Lil Pump Фото: Instagram, morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн представил совместный трек с американским хип-хоп-исполнителем Lil Pump (Газзи Гарсия) под названием «WATAFUK?!». О предстоящем релизе российский музыкант говорил в интервью журналисту Юрию Дудю. Однако многие в это не поверили, так как Lil Pump считается звездой мирового масштаба. Выход трека вызвал массу эмоций среди российского рэп-комьюнити. URA.RU собрало самые яркие из них.

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