Моргенштерн выпустил совместный трек с американским рэп-исполнителем Lil Pump
Рэпер Моргенштерн представил совместный трек с американским хип-хоп-исполнителем Lil Pump (Газзи Гарсия) под названием «WATAFUK?!». О предстоящем релизе российский музыкант говорил в интервью журналисту Юрию Дудю. Однако многие в это не поверили, так как Lil Pump считается звездой мирового масштаба. Выход трека вызвал массу эмоций среди российского рэп-комьюнити. URA.RU собрало самые яркие из них.
Не все оценили совместный трек «планетарного» масштаба
Нашлись и те, кто серьезно подошел к прослушиванию новой песни
Вопрос остается открытым…
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Фанаты начали задумываться, с кем еще Моргенштерн может записать совместный трек
Этим хитом Моргенштерн вписал себя в историю, уверены поклонники
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