Соцсети удивились треку Моргенштерна и рэпера Lil Pump. «А он знает об этом?»

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Моргенштерн выпустил совместный трек с американским рэп-исполнителем Lil Pump Фото: Instagram, morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн представил совместный трек с американским хип-хоп-исполнителем Lil Pump (Газзи Гарсия) под названием «WATAFUK?!». О предстоящем релизе российский музыкант говорил в интервью журналисту Юрию Дудю. Однако многие в это не поверили, так как Lil Pump считается звездой мирового масштаба. Выход трека вызвал массу эмоций среди российского рэп-комьюнити. URA.RU собрало самые яркие из них.

Не все оценили совместный трек «планетарного» масштаба
Скрин: «ВКонтакте», NR.Music
Нашлись и те, кто серьезно подошел к прослушиванию новой песни
Скрин: «ВКонтакте», NR.Music
Вопрос остается открытым…
Скрин: «ВКонтакте», NR.Music
Без комментариев
Скрин: «ВКонтакте», «Рифмы и Панчи»
Фанаты начали задумываться, с кем еще Моргенштерн может записать совместный трек
Скрин: «ВКонтакте», «Рифмы и Панчи»
Этим хитом Моргенштерн вписал себя в историю, уверены поклонники
Скрин: «Вконтакте», «Рифмы и Панчи»

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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