Александр Лошаков дал показания в УФСБ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Задержание главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова может быть связано с нарушениями в финансовой деятельности районного дорожно-эксплуатационного участка. Об этом сообщил URA.RU источник в структурах муниципальной власти.

«Примерно 2-3 года назад все руководство ДЭУ ходило на допросы в СК. Потом публично объявило рабочему классу, что за два миллиона рублей их простили проверяющие. Причем публично это было заявлено неоднократно. Последние два года там идет просто воровство, без соблюдения каких-либо правил приличия», — рассказал инсайдер. Он отметил, что вывод бюджетных средств оформлялся юридически грамотно, поэтому за десять лет в отношении коммунальщиков возбуждено первое уголовное дело.

В ДЭУ Кировского района URA.RU не смогли прокомментировать данную информацию: директор Сергей Худяков отсутствует на рабочем месте, появится ли на работе сегодня — непонятно, а его заместитель принимает участие в совещании, с которого вернется не ранее 14.00. Агентство готово предоставить им возможность высказать свое мнение. ДЭУ занимается уборкой и ремонтом дорог на территории Кировского района.