Александр Лошаков руководит Кировским районом с 2010 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков задержан после допроса в свердловском УФСБ по делу о мошенничестве. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии. Инсайдер агентства в силовой среде подтвердил информацию.

«Лошакова задержали. Суд по мере пресечения для него состоится 14 или 15 ноября», — сообщил собеседник агентства, не уточнив местонахождение Лошакова. В УФСБ пока не комментируют ситуацию.

Как писало URA.RU, накануне в администрации силовики провели обыски в администрации Кировского района в рамках расследования дела о финансовых махинациях при выполнении дорожных ремонтов (ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). По предварительной информации, по делу проходят Лошаков и некоторые его подчиненные.

По неподтвержденным сведениям, на допросе Лошаков выражал готовность заключить со следствием сделку и дать признательные показания. Поэтому предполагалось, что чиновник может быть отпущен под подписку о невыезде.