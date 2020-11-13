В России хотят начислять новые выплаты пенсионерам в пандемию

Сергей Миронов предложил компенсировать пенсионерам расходы на покупку еды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Государство должно начислять выплаты пенсионерам, находящимся на самоизоляции, и компенсировать им расходы на доставку продуктов. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Власти регионов, где введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, должны выплачивать компенсации одиноким пенсионерам на доставку товаров первой необходимости», — передает пресс-служба политика его слова. Миронов отметил, что в некоторых регионах уже есть соответствующие выплаты, однако такая практика должна стать повсеместной.

Миронов добавил, что размер выплат каждый регион может определять самостоятельно. Размер компенсации должен зависеть от того, сколько стоит доставка в городе, где живет пенсионер. Чтобы деньги получили все пенсионеры, нужно создать федеральный центр, который будет отвечать за равномерное распределение средств между регионами РФ.

Ранее премьер-министра России Михаила Мишустина попросили назначить пенсионерам компенсацию за покупку масок и перчаток, передает телеканал 360. Также было предложено ввести налоговый вычет для самозанятых, которые покупают сотрудникам медицинские маски.