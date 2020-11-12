12 ноября 2020

В ХМАО за время эпидемии коронавируса стало меньше наркоманов

© Служба новостей «URA.RU»
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Антинаркотическая комиссия. Ханты-Мансийск
В ХМАО удалось сократить число наркозависимых Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ХМАО за время пандемии количество наркоманов уменьшилось на 13%. Для этого власти округа выделили более 62 млн рублей за 2020 год. Об этом сообщают в департаменте общественных и внешних связей Югры со ссылкой на результаты антинаркотической комиссии ХМАО.

«За 9 месяцев 2020 года в сравнении с показателями аналогичного периода 2019 года произошло уменьшение на 13,1% числа зарегистрированных с диагнозом наркомания; уменьшение на 11,7% числа зарегистрированных с диагнозом потребление наркотических средств и психотропных веществ с вредными последствиями», — передает депсвязей.

И. о. директора департамента социального развития ХМАО Светлана Круглова добавила, что помощь в реабилитации больным предоставляет центр соцобслуживания в Пыть-Яхе и социально ориентированные НКО в Сургуте, Нефтеюганске и Нижневартовске. С начала года в такие центры обратились 275 человек, среди которых девять подростков.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на фоне пандемии стали изымать больше наркотиков. По данным УМВД по ХМАО, за первое полугодие силовики изъяли из незаконного оборота 50 кг наркотиков. Это почти на 35% больше, чем за первое полугодие 2019 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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